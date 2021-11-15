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Более 30 машин убирали Петрозаводск ночью от снега

Новости. Общество
16:14, 24 Декабря 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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С начала зимы из города на полигон вывезли свыше 25 тысяч тонн снега, сообщили в администрации города.

В разных районах города ООО «Техрент» круглосуточно продолжает уборку и вывоз снега. Производится оплуживание проезжей части, дороги посыпаются противогололедными материалами. Кроме того, расчищаются тротуары, остановки и переходы. Ночью подрядчик вывозил валы на Перевалке и в центре города.

Всего с начала зимы с улиц карельской столицы на спецполигон доставили свыше 25 тысяч тонн снега. Автогрейдер сегодня, 24 декабря, работает на Зареке, накануне он был задействован на дороге к свалке твёрдых бытовых отходов в Орзеге.

Ночью ООО «ТехРент» совместно с субподрядчиком ООО «Кондопожское ДРСУ» выводили на уборку почти три десятка единиц техники, днём запланирован выход 25 специализированных машин.

В мэрии Петрозаводска следят за качеством уборки. После снегопада специалисты администрации указали необходимость усилить работы по уборке снега.

В администрации Петрозаводска напоминают, что в случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска по номеру — 051.

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Комментарии

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кир
2021-12-24 16:45:25
Читал и слезы текли от умиления. Но кот возразил, - работа есть работа. И пошёл спать.
Гость
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