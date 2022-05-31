Более 400 заправок «Лукойл» в России появятся под финским брендом

«Лукойл» переведет купленные у Shell АЗС под финский бренд Teboil, ребрендинг станции уже начался.

«Лукойл» переведет более 400 заправок, купленных у Shell, под финский бренд Teboil, сообщила во вторник российская компания. Ребрендинг АЗС уже начался, сообщает ТАСС.

«По результатам обсуждения с руководством и трудовыми коллективами приобретенной „Лукойлом“ в мае 2022 года сети АЗС Shell в России принято решение сохранить предприятие в виде отдельного дочернего общества компании. Оно будет развиваться под новым для России топливным брендом — Teboil, которым „Лукойл“ владеет с 2005 года. Компания уже приступила к поэтапному ребрендингу автозаправочных станций», — говорится в сообщении.

Для АЗС Teboil будут разработаны новые брендированные виды инновационного топлива, а также собственная программа лояльности, интегрированная с действующей программой «Лукойла». Во главе команды Teboil в России продолжит работу бывший руководитель сети российских АЗС Shell Виталий Маслов.

Завод смазочных материалов в Тверской области, перешедший в собственность «Лукойла» в рамках сделки с Shell, будет выпускать продукцию под брендом Teboil.

Как отмечает компания, Teboil основан в Финляндии в 1934 году, является одной из крупнейших организаций нефтесектора этой страны, Российским потребителям бренд знаком по смазочным материалам. Их поставки в СССР начались в 1960-х годах.

«Мы рады возможности сохранить доверие клиентов сети АЗС и продолжить развитие под новым брендом Teboil, с учетом высоких стандартов сервиса. У „Лукойла“ самые технологичные в России нефтеперерабатывающие заводы, инновационная и высококачественная продукция, что открывает новые возможности для развития», — отметил Маслов.

В конце мая автозаправки под брендом Shell начали возобновлять работу. Это произошло после того, как «Лукойл» закрыл сделку по приобретению 100% ООО «Шелл нефть», владеющего 411 АЗС под брендом Shell преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах и заводом смазочных материалов в Торжке (Тверская область).

28 февраля Shell объявила, что намерена выйти из всех совместных проектов с РФ, включая «Северный поток — 2» и проект «Сахалин-2» по производству сжиженного природного газа (27,5% акций), а затем — о намерении начать поэтапный отказ от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ.