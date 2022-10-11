Заправлять автомобили использованным растительным маслом разрешили официально

Парламент Франции разрешил заправлять автомобили использованным растительным маслом для фритюра вместо топлива.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на BFMTV.

Использовать фритюрное масло вместо топлива смогут конкретные автопарки, то есть транспортные средства, принадлежащие компании или организации, а не отдельным лицам.

Предложение заправлять автомобили использованным маслом для фритюра было внесено депутатами "зеленой" партии. Теперь это закон.