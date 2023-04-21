Более 60 молодежных проектов в Карелии выиграли гранты всероссийского конкурса

Молодые жители Карелии получили в рамках конкурса более 36 миллионов рублей.

Победителями первого сезона заочного конкурса «Росмолодёжь.Гранты» стали 63 проекта из Карелии, написал в своем профиле Министр образования республики Роман Голубев 15 июня. Молодежные инициативы получили поддержку на общую сумму более 36 миллионов рублей.

По количеству победителей Карелия на сегодняшний день занимает третью строчку после Нижегородской области и Удмуртской Республики.

Среди победителей — проект Алины Хованской «Привет, Костомукша» — Молодежная иммерсивная аудиопрогулка. Задумка предполагает создание уникального краеведческого продукта, в котором городской маршрут обретет звуковое сопровождение, а взаимодействовать с окружающей средой пользователь будет в игровой форме.

«Это позволит достичь эффекта полного погружения, прочувствовать историю родного места и установить эмоциональную связь с территорией», — подчеркнул министр.

Одним из проектов-победителей стала также школа Юлии Иванович для женщин с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «ОсобеннаЯ красотка», в рамках которой планируется проведение комплексной программы обучения, личностного роста и досуга.