Более 600 пьяных водителей были остановлены в Петрозаводске в 2021 году

Очередного нетрезвого водителя отстранили от управления сотрудники ГИБДД на улице Державина, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Пьяного водителя автомобиля Ford остановили от управления сотрудники ГИБДД Петрозаводска 9 ноября на улице Державина. В отношении нарушителя был составлен административный протокол.

Всего за 10 месяцев 2021 года автоинспекторы Петрозаводска остановили 648 пьяных водителей.

За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную группу по телефонам: 715-900, 78-44-44.