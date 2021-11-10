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Более 600 пьяных водителей были остановлены в Петрозаводске в 2021 году

Новости. Общество
11:01, 10 Ноября 2021
фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска

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Очередного нетрезвого водителя отстранили от управления сотрудники ГИБДД на улице Державина, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Пьяного водителя автомобиля Ford остановили от управления сотрудники ГИБДД Петрозаводска 9 ноября на улице Державина. В отношении нарушителя был составлен административный протокол.

Всего за 10 месяцев 2021 года автоинспекторы Петрозаводска остановили 648 пьяных водителей.

За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную группу по телефонам: 715-900, 78-44-44.

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