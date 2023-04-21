Более двух тысяч желтых баков под вторсырье поставят по Карелии до конца года

В карельском региональном операторе (входит в Группу ЭкоЛайн) рассчитывают, что нововведения найдут поддержку у жителей Карелии.

С конца марта в Петрозаводске заработала промышленная сортировка бытовых отходов и было установлено около 500 желтых контейнеров под вторсырье.

До конца года в Карелии будут установлены ещё 700 специализированных баков в городе и 1 350 в восьми районах республики. Насколько успешной окажется реформа по обращению с ТКО не в последнюю очередь зависит от жителей Карелии.



Итоги первых трех месяцев, прошедших с установки первых спецконтейнеров под вторсырье, внушают осторожный оптимизм.

Как рассказывает заместитель генерального директора Группы ЭкоЛайн Елена Вишнякова, в Петрозаводске высок процент горожан, ответственно относящихся к утилизации отходов и внимательных к вопросам экологии.



Полностью материал о реформировании обращения с отходами читайте по ссылке.