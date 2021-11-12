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Более сорока семей получат квартиры в доме для переселенцев в Петрозаводске

Новости. Общество
11:10, 10 Декабря 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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В столице Карелии до конца года более сорока семей смогут въехать в новые квартиры в доме, построенном для переселенцев из аварийного жилья.

До конца года 43 петрозаводские семьи отметят новоселье в пятиэтажном доме № 13-а на улице Белинского в столице Карелии. Об этом сообщает мэр города Владимир Любарский в соцсети.

В рамках программы расселения граждан из аварийного жилья там приобретены однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. 

В квартирах выполнен чистовой ремонт, стоят электроплиты, современные окна и двери, установлены счетчики на воду и электричество, заявил Любарский.

«Немаловажно, что квартиры получат жильцы домов, расположенных по соседству. А на освободившихся земельных участках будет строиться еще один дом для расселения аварийного жилья» — пояснил он.

Ранее сообщалось, что три района Карелии завершили программу расселения аварийного жилья.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
stranger
2021-12-10 13:57:24
Предполагаю, в современном Китае срок эксплуатации многоквартирных жилых помещений составляет максимум 25 лет (двадцать пять). Далее снос и ни каких кап. ремонтов, жильцам предоставляется современное более комфортное жильё, однако с определённой доплатой. Жаль, что такой вариант на этой территории трёх Д, неприемлем.
Лана Текучева
2021-12-10 13:03:45
Халява в стране не закончится никогда. :)
кир
2021-12-10 13:28:05
Лана Текучева, так точно.((
кир
2021-12-10 12:15:23
Фигня, переселять только за деньги. Иначе - будут вести себя так, как до переселения. :)
Полезный
2021-12-10 11:54:05
Теперь лопаточку во дворе не оставить (с) :)
Offff
2021-12-10 11:57:57
Полезный/социопат . Лопаткину ?
Гость
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