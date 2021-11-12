Более сорока семей получат квартиры в доме для переселенцев в Петрозаводске

В столице Карелии до конца года более сорока семей смогут въехать в новые квартиры в доме, построенном для переселенцев из аварийного жилья.

До конца года 43 петрозаводские семьи отметят новоселье в пятиэтажном доме № 13-а на улице Белинского в столице Карелии. Об этом сообщает мэр города Владимир Любарский в соцсети.

В рамках программы расселения граждан из аварийного жилья там приобретены однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры.

В квартирах выполнен чистовой ремонт, стоят электроплиты, современные окна и двери, установлены счетчики на воду и электричество, заявил Любарский.

«Немаловажно, что квартиры получат жильцы домов, расположенных по соседству. А на освободившихся земельных участках будет строиться еще один дом для расселения аварийного жилья» — пояснил он.

Ранее сообщалось, что три района Карелии завершили программу расселения аварийного жилья.