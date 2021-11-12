Три района Карелии завершили программу расселения аварийного жилья

До конца года в республике должно быть расселено не менее 45,5 тыс. кв. метров аварийного жилья.

В Карелии продолжается реализация региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Всего в действующей программе участвуют 16 районов и Петрозаводск. В настоящее время программа завершена уже в трех районах республики — Сегежском, Пряжинском и Питкярантском, сообщили в Минстрое Карелии.

Всего в настоящее время заключены контракты для расселения 78 тысяч кв. метров, из них 36 100 кв.м. приобретены на вторичном рынке (838 квартир); 31 800 кв.м. выплачена компенсация собственникам (782 квартиры); 10 100 кв.м. приобретены в строящихся домах (251 квартира).

В ноябре тэтого года введены в эксплуатацию 43-квартирный дом на улице Белинского в Петрозаводске и 80-квартирный дом в Кондопоге, передача ключей уже началась.

На сегодняшний день продолжается строительство четырех домов: два дома в Петрозаводске по ул. Боровая, 75- квартирный дом в поселке Янишполе, 115-квартирный дом в Сортавала. А 48-квартирный дом в Лахденпохье и второй 80-квартирный дом в Кондопоге находятся в завершающей стадии строительства, их ввод планируется в 1-м квартале 2022 года.

До конца действующей программы планируется строительство трех домов в Суоярви, двух домов в Беломорске, двух - в Петрозаводске на Белинского и по одному в Сортавала, Кондопоге, Пиндушах, Шуе, Ильинском. В настоящий момент дома находятся на стадии проектирования.

В республике фактически расселено 3 558 человек из 1532 аварийных жилых помещений общей площадью 63 750 квадратных метров.

В соответствии с показателями федерального центра до конца текущего года в республике должно быть расселено не менее 45,5 тыс. кв. метров аварийного жилья. Таким образом, целевой показатель по расселению перевыполнен на 40 %.

В следующую программу расселения, а ее планируется начать в 2024 году, войдут дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года. В Карелии это порядка 4000 домов или более 1 миллиона квадратных метров.

Ранее сообщалось, власти Карелии будут выкупать новые квартиры у переселенцев из аварийного жилья.