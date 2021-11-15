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Власти Карелии будут выкупать новые квартиры у переселенцев из аварийного жилья

Новости. Общество
13:15, 25 Ноября 2021
фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Министерство строительства Карелии планирует выкупать у жителей республики квартиры, которые они получат по программе расселения аварийного жилья.

Об этом сообщил на заседании правительства глава Минстроя Виктор Россыпнов.

По его словам, квартиры будут выкупать у тех жителей, которые по закону имеют право на участие в программе, но не нуждаются в новом жилье и собираются выставлять его на продажу.

Глава Минстроя отметил, что такая возможность появилась после того, как по программе расселения стали строиться дома, соответствующие всем современным нормативам. Квартиры в таких домах будут пользоваться спросом на рынке, поэтому их владельцы намерены высталять их на продажу.

Выкупленные квартиры будут бесплатно передавать другим нуждающимся в улучшении жилищных условий.

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Комментарии

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АК
2021-11-25 14:05:00
"имеют право на участие в программе, но не нуждаются в новом жилье"
Это как так??? Предоставлять жильё нужно только нуждающимся!
кир
2021-11-25 14:28:54
АК, никому бесплатно не давать квартир. Даже ежу понятно, - сказал кот.
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2021-11-25 13:51:40
Может такое " право по закону" пусть через суд подтвердят?
кир
2021-11-25 13:37:59
На халяву не давать и выкупать не надо. Коррупция затевается, - сказал кот.
Пашу
2021-11-25 13:35:17
Халява 80 lvl. Расселяли бы действительно нуждающихся старушек без права продажи, а не это вот все
Гость
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