Власти Карелии будут выкупать новые квартиры у переселенцев из аварийного жилья

Министерство строительства Карелии планирует выкупать у жителей республики квартиры, которые они получат по программе расселения аварийного жилья.

Об этом сообщил на заседании правительства глава Минстроя Виктор Россыпнов.

По его словам, квартиры будут выкупать у тех жителей, которые по закону имеют право на участие в программе, но не нуждаются в новом жилье и собираются выставлять его на продажу.

Глава Минстроя отметил, что такая возможность появилась после того, как по программе расселения стали строиться дома, соответствующие всем современным нормативам. Квартиры в таких домах будут пользоваться спросом на рынке, поэтому их владельцы намерены высталять их на продажу.

Выкупленные квартиры будут бесплатно передавать другим нуждающимся в улучшении жилищных условий.