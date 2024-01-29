Больше сотни классов закрыты на карантин из-за всплеска ОРВИ и гриппа в Карелии

За минувшую неделю в республике зафиксировали 7 677 случаев заболевания ОРВИ и гриппом.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в республике за истекшие семь дней зарегистрировано 144 случая заболевания COVID-19 и 7677 случаев ОРВИ и гриппа.



Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями выше эпидемического порога на 53%. Чаще всего болеют дети и подростки 7-14 лет, 15 и старше (+201% к порогу).



При этом, по сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 11% (-992 случая).



В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 3 655 случаев ОРВИ и гриппа, что выше эпидпорога на 17%.



Из-за повышенной заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в республике закрыты 110 классов в 31 школе республики, четыре группы в трех детских садах.



Наконец, за семь дней зафиксированы 193 случая внебольничных пневмоний.