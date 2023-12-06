Утром в пятницу эвакуировали больше десяти школ Петрозаводска

История с ложными минированиями школ Петрозаводска повторяется.
Утром в пятницу, 8 декабря, в соцсетях сообщили об эвакуации больше десяти школ Петрозаводска.
Так, в числе эвакуированных школ были названы №№ 10, 11, 26, 27, 29, 36, 39, 55 и Школу искусств.
Министр образования и спорта Карелии Роман Голубев прокомментировал эту ситуацию на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«История с ложными минированиями школ Петрозаводска повторяется. Сегодня рано утром школы получили массовую рассылку», — рассказал глава республиканского ведомства.
Руководители образовательных организаций следовали инструкциям. Дети и сотрудники были эвакуированы, на место выехали правоохранительные службы, которые проверили здания. Ни одна из угроз в настоящий момент не подтвердилась, отметил министр.
«Злоумышленники намеренно пытаются создать панику и используют для этого самые бесчеловечные методы», — заявил глава Минобразования и спорта Карелии.
Роман Голубев также обратился к родителям и сказал, что принимаются все необходимые меры и ситуация находится под контролем.
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