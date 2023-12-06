Утром в пятницу эвакуировали больше десяти школ Петрозаводска

История с ложными минированиями школ Петрозаводска повторяется.

Утром в пятницу, 8 декабря, в соцсетях сообщили об эвакуации больше десяти школ Петрозаводска.

Так, в числе эвакуированных школ были названы №№ 10, 11, 26, 27, 29, 36, 39, 55 и Школу искусств.

Министр образования и спорта Карелии Роман Голубев прокомментировал эту ситуацию на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«История с ложными минированиями школ Петрозаводска повторяется. Сегодня рано утром школы получили массовую рассылку», — рассказал глава республиканского ведомства.



Руководители образовательных организаций следовали инструкциям. Дети и сотрудники были эвакуированы, на место выехали правоохранительные службы, которые проверили здания. Ни одна из угроз в настоящий момент не подтвердилась, отметил министр.



«Злоумышленники намеренно пытаются создать панику и используют для этого самые бесчеловечные методы», — заявил глава Минобразования и спорта Карелии.



Роман Голубев также обратился к родителям и сказал, что принимаются все необходимые меры и ситуация находится под контролем.