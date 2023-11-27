Решением суда две школы в Питкярантском районе выплатят 105 тысяч рублей пострадавшим ученикам

Двое несовершеннолетних из разных школ получили травмы на уроках физкультуры.

Прокуратура Питкярантского района провела проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Карелии.

В сентябре 2023 года двое учеников из разных школ получили травмы на уроках физкультуры. В связи с нарушениями при содержании спортивных сооружений, несвоевременным оказанием в одному из пострадавших медпомощи и ненадлежащим проведением проверок в адрес главы районной администрации внесли представление.

Кроме того, прокурор района обратился в суд с исками о взыскании с образовательных учреждений в пользу несовершеннолетних компенсации морального вреда.

Решениями суда исковые требования прокурора удовлетворили, на школы возложили обязанность выплатить пострадавшим денежные средства в общей сумме 105 000 рублей.