Больше центнера взрывчатки истратили саперы на северной реке в Карелии

В этот уикенд спасатели ликвидируют ледовые заторы на реке Выг.

В пятницу и субботу, 12 и 13 января, в Беломорске саперы КРПСС взорвали ледовые заторы на реке Выг.



Всего произведен 121 подрыв ледового покрытия реки. Израсходовано более 100 килограммов взрывчатки.



В результате работ уровень воды понизился на 40 сантиметров, рассказали в карельской республиканской поисково-спасательной службе.