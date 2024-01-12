Больше центнера взрывчатки истратили саперы на северной реке в Карелии

В этот уикенд спасатели ликвидируют ледовые заторы на реке Выг.
В пятницу и субботу, 12 и 13 января, в Беломорске саперы КРПСС взорвали ледовые заторы на реке Выг.
Всего произведен 121 подрыв ледового покрытия реки. Израсходовано более 100 килограммов взрывчатки.
В результате работ уровень воды понизился на 40 сантиметров, рассказали в карельской республиканской поисково-спасательной службе.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание