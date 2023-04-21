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Бортпроводник назвал самую распространенную ошибку пассажиров перед посадкой в самолет

Новости. Общество
22:00, 29 Июня 2023
фото: © airlines-inform.ru

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Опытный бортпроводник напомнил о том, что все может сломаться.

Бортпроводник назвал самую распространенную ошибку пассажиров самолетов — полностью полагаться на бортовую развлекательную систему во время длительных перелетов. Своим опытом он поделился с CNN. Его слова приводит Лента.ру.

Эндрю Хендерсон (Andrew Henderson), работавший более 20 лет в американских авиакомпаниях, признался изданию, что он слишком часто видел, как людей подводила электроника на борту. «Да, в самолетах есть Wi-Fi, экраны и зарядные устройства. Но вы должны быть готовы к тому, что все это может сломаться», — предупредил Хендерсон.

Бортпроводник порекомендовал пассажирам перед полетом загружать на смартфоны приложения авиакомпании с развлечениями: играми, фильмами и сериалами, а также перед посадкой в самолет полностью заряжать все электронные устройства.

Коллега Хендерсона Эссенс Гриффин (Essence Griffin) также отметила, что приложения важны для получения информации о путешествии. «Приложение сообщит вам о времени посадки. Если вы опаздываете, вы сможете проверить, состоится рейс вовремя или же вылет задержится. Вы сможете следить за изменениями мест, выходов на посадку, информацией о посадочных талонах и повышении класса обслуживания», — пояснила стюардесса.

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