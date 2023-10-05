Божена и Ратибор - стало известно, как жители Карелии называли своих детей в этом году

Глава республиканского Минздрава перечислил самые популярные и самые редкие имена новорожденных в этом году.

В управлении ЗАГС республики назвали топ-3 популярных имен, которые давали своим детям жители Карелии с начала 2023 года.



У мальчиков это Артем, Александр и Максим, а у девочек — София, Анна и Алиса. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.



«Интересны редкие имена: у мальчиков — Антоний, Гавриил, Лионель, Люсьен, Марсель, Одиссей, Ратибор, Феодор, Яромир; у девочек — Амалия, Анна Мари, Божена, Василина, Виола, Каролина, Микелла, Мирра, Настасья, Павла», — сообщил министр.



Отметим, в Карелии за девять месяцев 2023 года родилось 2 886 детей. При этом к концу августа в графе «новорожденные» стояла цифра 1 600 младенцев.





