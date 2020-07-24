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Бразильский футболист нашел замену красавице-жене из Петрозаводска

Новости. Общество
10:14, 25 Июля 2020
фото: © instagram.com/luizadrianinho
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Футболист Луис Адриано, бросивший жену и троих детей ради модели из Карелии Екатерины Дорожко, закрутил новый роман.

Как стало известно Super, Адриано нашел новую любовь — тоже модель (и даже актриса, как она сама пишет в своих социальных сетях), только местную, "нужной" национальности. Отношения Луиса с бразильской 27-летней красавицей Лумой Симойнш длятся около четырех месяцев. Футболист, выступающий сейчас за "Палмейрас", не афиширует свою новую девушку, зато сама Лума признается спортсмену в любви в своих сториз.

Также девушка носит совместное фото с Адриано в чехле и выкладывает в Инстаграм фото с футбольных матчей.

При этом модель из Карелии Екатерина Дорожко выкладывала семейные фото с Адриано до недавнего времени, несмотря на то что Луис уже встречался с новой возлюбленной.

Напомним, о романе Екатерины и Луиса стало известно в мае. Футболист перестал скрывать возлюбленную и подарил ей на день рождения автомобиль Porsche. Ради нее он ушел от жены с тремя детьми. Влюбленные обвенчались. Сейчас супруги проживают в Бразилии. Ранее Луис Адриано выступал за "Спартак", с 2017 по 2019 год. В конце июля он перешел в бразильский "Палмейрас". Около месяца назад футболист удалил фотографии с Екатериной Дорожко из Сети.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Os
2020-07-25 11:07:00
Присел на Дорожко?
Фёкла
2020-07-25 10:48:43
Вот уж "проблема"?!? Ляжет под другого футболиста, простите,а лучше теннисиста, они умнее и культурнее....
Саныч
2020-07-25 10:33:52
Прошу передать им обоим, что нас-рать!
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