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Бразильский футболист удалил из Сети все фото с красавицей-женой из Карелии

Новости. Общество
14:32, 29 Июня 2020
фото: © instagram.com/luizadrianinho
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Футболист Луис Адриано удалили фотографии с Екатериной Дорожко, уроженкой Петрозаводска.

Известный бразильский футболист удалил из Instagram все снимки с женой, моделью из Петрозаводска Екатериной Дорожко. 

А страница самой Екатерины 18 дней не обновлялась. Последний пост она опубликовала 11 июня.

Почему модель молчит, а футболист не хочет выкладывать фото с любимой – неизвестно. Будем надеяться, что у супругов все хорошо.

Напомним, о романе Екатерины и Луиса стало известно в мае. Футболист перестал скрывать возлюбленную и подарил ей на день рождения автомобиль Porsche. Ради нее он ушел от жены с тремя детьми. Влюбленные обвенчались. Сейчас супруги проживают в Бразилии. Ранее Луис Адриано выступал за "Спартак", с 2017 по 2019 год. В конце июля он перешел в бразильский "Палмейрас". 

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Комментарии

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Сеня
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плевать на нее и на него....
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