Бразильский футболист удалил из Сети все фото с красавицей-женой из Карелии

Футболист Луис Адриано удалили фотографии с Екатериной Дорожко, уроженкой Петрозаводска.

Известный бразильский футболист удалил из Instagram все снимки с женой, моделью из Петрозаводска Екатериной Дорожко.

А страница самой Екатерины 18 дней не обновлялась. Последний пост она опубликовала 11 июня.

Почему модель молчит, а футболист не хочет выкладывать фото с любимой – неизвестно. Будем надеяться, что у супругов все хорошо.

Напомним, о романе Екатерины и Луиса стало известно в мае. Футболист перестал скрывать возлюбленную и подарил ей на день рождения автомобиль Porsche. Ради нее он ушел от жены с тремя детьми. Влюбленные обвенчались. Сейчас супруги проживают в Бразилии. Ранее Луис Адриано выступал за "Спартак", с 2017 по 2019 год. В конце июля он перешел в бразильский "Палмейрас".