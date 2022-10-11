Звезда «Зенита» и национальной сборной посетил коррекционную школу в Карелии

Повенецкую коррекционную школу N18 с визитом посетил известный российский футболист Владимир Быстров.

Настоятель храма святителя Николая протоиерей Роман Соболев вместе с друзьями из Санкт-Петербурга, в числе которых был известный российский футболист и эксперт с телеканала «Матч ТВ» Владимир Быстров, посетил Повенецкую коррекционную школу N18.



Воспитанники выступили перед гостями, в том числе показали несколько танцевальных номеров.



Также дети и подростки пообщались с гостями и сфотографировались с заслуженным спортсменом.



Отметим, Владимир Быстров — российский футболист, полузащитник. Заслуженный мастер спорта России.



Двукратный чемпион страны в составе «Зенита» (2010, 2011/12). Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года.



