«Будем на связи»: глава Карелии приглашает в свой телеграм-канал

Артур Парфенчиков завел свой телеграм-канал, где будет рассказывать о жизни Карелии.

На своей странице в соцсети ВКонтакте глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что теперь у него есть телеграм-канал.

«Если есть желание оперативно получать важную и достоверную информацию, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Буду рассказывать там о наших земляках и жизни республики», — написал Парфенчиков.

Чтобы быть на связи с главой, переходите по ссылке https://t.me/AParfenchikov