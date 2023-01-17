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Будущих водителей в Петрозаводске агитировали за трезвое вождение «фатальными очками»

Новости. Общество
18:00, 15 Февраля 2023
фото: © ГИБДД Петрозаводска/ВК

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Ученики одной из автошкол Петрозаводска участвовали в «нетрезвом» эксперименте.

Будущим водителям рассказали об опасности пьянства за рулем. Все желающие примерили «фатальные очки», которые позволяют трезвому человеку увидеть окружающее пространство глазами выпившего.

Очки создают особый оптический эффект, как будто смотрящий через них человек пьян. 

Проведенный эксперимент лучше всяких объяснений убедил будущих водителей в опасности нетрезвого вождения, отметили в ГИБДД столицы Карелии.

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