Бывший мэр Лахденпохья отказывается покидать служебную квартиру

Экс-главу администрации Лахденпохского района Олега Болгова пытаются выселить из служебного жилья через суд.

Как пишет «Фактор News», Лахденпохский районный суд 21 декабря принял решение выселить отправленного в отставку руководителя администрации района Олега Болгова из служебной квартиры, которая была ему выделена при переезде в Лахденпохью из Суоярви в 2019 году.

«Решение об увольнении Болгова вступило в силу в конце апреля. Но, как выяснилось, покидать служебную квартиру его семья не собиралась. Только в августе районная администрация как собственник помещения подала в суд на выселение своего бывшего руководителя», - пишет «Фактор News».

О скандальной истории экс-мэра, который уже не в первый раз судится за служебной жилье, читайте здесь.