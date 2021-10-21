Четверо пешеходов погибли в Петрозаводске за девять месяцев

Госавтоинспекция Петрозаводска проводит профилактическое мероприятие, посвященное безопасности пешеходов.

С 21 по 29 октября в Петрозаводске проходит 1 этап профилактического мероприятия «#PROПешеходовКарелии». Об этом информирует ГИБДД карельской столицы.

Инспекторы контролируют соблюдение правил дорожного движения пешеходами и водителями, проводят разъяснительную работу.

За 9 месяцев в Петрозаводске зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие, в котором 4 пешехода погибли и 28 получили травмы различной степени тяжести; 22 происшествия зарегистрировано по вине водителей, 14 ДТП произошли по вине пешеходов.

Ранее сообщалось, что легковушка протаранила кроссовер в центре Петрозаводска.