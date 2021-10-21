Легковушка протаранила кроссовер в центре Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)

Очередная авария произошла на улице Правды в центре карельской столицы.

Столкновение легкового автомобиля SKODA с кроссовером KIA произошло на перекрестке улиц Правды и Володарского в Петрозаводске сегодня, 21 октября, в 12.10. Фото прислали очевидцы ДТП, момент аварии попал на камеру видеонаблюдения компании «Сампо».

Судя по видео, водитель поворачивавшего с улицы Володарского на улицу Правды в сторону центра автомобиля SKODA не пропустил двигавшийся по улице Правды в обратном направлении кроссовер KIA. От удара автомобили развернуло на проезжей части.

Ранее неосторожный маневр стал причиной ДТП на улице Ригачина в Петрозаводске.