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Легковушка протаранила кроссовер в центре Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Происшествия
13:14, 21 Октября 2021
фото: © Александр Гнетнев / «Столица на Онего»

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Очередная авария произошла на улице Правды в центре карельской столицы.

Столкновение легкового автомобиля SKODA с кроссовером KIA произошло на перекрестке улиц Правды и Володарского в Петрозаводске сегодня, 21 октября, в 12.10. Фото прислали очевидцы ДТП, момент аварии попал на камеру видеонаблюдения компании «Сампо».

Судя по видео, водитель поворачивавшего с улицы Володарского на улицу Правды в сторону центра автомобиля SKODA не пропустил двигавшийся по улице Правды в обратном направлении кроссовер KIA. От удара автомобили развернуло на проезжей части.

Ранее неосторожный маневр стал причиной ДТП на улице Ригачина в Петрозаводске.

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