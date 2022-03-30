Четыре аварии произошло на транспортном кольце в Петрозаводске в один день (ВИДЕО)

В пятницу, 22 апреля на Кукковском кольце в Петрозаводске произошло четыре ДТП.

На Кукковском кольце в Петрозаводске в течение пятницы, 22 апреля, произошло сразу четыре мелких аварии - столкновения автомобилей.

Паблик "Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии" сделал подборку кадров с камер наружного видеонаблюдения, которые зафикировали ДТП.