Четыре человека погибли в страшной аварии рядом с Карелией

На трассе «Кола» грузовик, которым управлял пьяный угонщик, протаранил пассажирский микроавтобус.

В Мурманской области, между Заполярным и Никелем 16 сентября, около 17.00 мужчина на самосвале выехал со стороны АЗС, в сторону федеральной автодороги Р-21 «Кола». Он ранее неправомерно завладел большегрузным автомобилем, сообщили в Госавтоинспекции. Об этом пишет информационное агентство «СеверПост.ru».

Угонщик не справился с управлением и слетел в микроавтобус, который ехал по «встречке».

«В результате ДТП четыре пассажира от полученных травм скончались на месте, водитель и три пассажира с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в Госавтоинспекции.

Водитель большегрузного транспортного средства, допустивший столкновение, задержан сотрудниками ДПС и доставлен в отдел полиции. В настоящее время он направлен на процедуру медицинского освидетельствования.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы выясняют все обстоятельства ДТП.