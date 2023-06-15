Число первых классов увеличили в самой большой школе Карелии

Семь первых классов появятся в новом учебном году в школе №55 Петрозаводска, сообщили в мэрии города.

В наступающем учебном году в школе № 55 откроют семь первых классов вместо пяти, как планировалось изначально.



«Администрация Петрозаводска приняла это решение из-за высокой потребности в районе Древлянка. В настоящий момент изыскиваются ресурсы для создания новых кабинетов. Кроме того, дополнительный первый класс появится в школе № 46», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии карельской столицы.



Чиновники рекомендуют родителям как можно быстрее определиться с выбором школы и принести оригиналы документов.



В пятницу, 16 июня, в школах Древлянки пройдут родительские собрания, посвященные скорому началу учебного года.