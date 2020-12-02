Число заболевших коронавирусом в России стремительно растет

За минувшие сутки выявлено 28 145 случаев COVID-19, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в России зарегистрировано 28 145 случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Из них 5 988 (21,3%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Сутками ранее коронавируосм заразились 25 345 человек.

В итоге за время эпидемии выявлено 2 375 546 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 29 502 пациента. Число выписанных пациентов выросло до 1 859 851.

За сутки в России подтверждено 554 летальных исхода пациентов с коронавирусом. За время пандемии в стране зарегистрировано 41 607 смертей больных с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 77,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 493 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 3 декабря остаются 518 710 человек.

Напомним, 2 декабря в России был зафиксирован новый рекорд смертности от коронавируса за сутки.

В Карелии за сутки еще 470 человек заразились коронавирусной инфекцией.