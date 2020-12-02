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Число инфицированных коронавирусом в Карелии приближается к 17 тысячам

Новости. Общество
08:57, 03 Декабря 2020
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС
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За сутки еще 470 человек заразились коронавирусной инфекцией в республике, сообщили в региональном штабе по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 470 человек. Общее число инфицированных теперь составляет 16993.

Из 470 новых случаев заболевших – 458 человек, из них 67 имеют симптомы средней тяжести, 13 – в тяжелом и 1 – в крайне тяжелом состоянии.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 258 человек, в Пряжинском районе – 9 человек (Пряжа – 1, поселок Эссойла – 4, поселок Чална – 2, поселок Сяпся – 1, деревня Виданы – 1), в Сегеже – 4 человека, в Кондопожском районе – 14 человек (Кондопога – 8, поселок Гирвас – 2, поселок Спасская Губа – 1, село Кончезеро – 2, поселок Нелгомозеро – 1), в Прионежском районе –28 человек (поселок Шуя – 11, поселок Деревянка – 2, поселок Новая Вилга – 10, село Рыбрека – 2, поселок Кварцитный – 2, село Заозерье – 1), в Костомукше – 61 человек, в Калевальском районе – 1 человек (поселок Боровой), в Суоярви – 6 человек, в Лахденпохье – 1 человек, в Кеми – 11 человек, в Питкярантском районе – 4 человека (Питкяранта – 1, поселок Хийденсельга – 2, деревня Янис – 1), в Муезерском районе – 11 человек (поселок Ледмозеро), в Медвежьегорском районе – 17 человек (Медвежьегорск – 9, село Толвуя – 3, поселок Пиндуши – 3, поселок Повенец – 1, село Челмужи – 1), в Пудожском районе – 14 человек (Пудож – 13, поселок Шальский – 1), в Сортавале – 19 человек, в Беломорском районе – 12 человек (Беломорск – 8, поселок Летнереченский – 1).

За сутки выздоровели еще 409 человек. Всего с начала пандемии выписались по выздоровлению 9834 пациента.

Умерли с начала пандемии 108 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 2604,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1599,6 случая, по Северо-Западу – 2137,3.

Напомним, новый рекорд по числу зараженных коронавирусной инфекцией за сутки установлен в Карелии 2 декабря.

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