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Новый рекорд по числу зараженных коронавирусной инфекцией за сутки установлен в Карелии

Новости. Общество
09:17, 02 Декабря 2020
фото: © Алексей Даничев/РИА Новости
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За последние сутки коронавирус выявлен у 472 человек, это рекорд с начала пандемии.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 472 человек. Сутками ранее этот показатель был 451. Из 472 новых случаев заболевшими являются 442 человека, из них 63 имеют симптомы средней тяжести, 13 – в тяжелом и 1 – в крайне тяжелом состоянии, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 225 человек, в Пряже – 1 человек, в Сегежском районе – 3 человека (Сегежа – 2, поселок Надвоицы – 1), в Кондопожском районе – 27 человек (Кондопога – 26, село Кончезеро – 1), в Прионежском районе –72 человека (поселок Ладва-Ветка – 12, поселок Ладва– 2, СНТ "Контакт" – 1, поселок Шуя – 7, коттеджный поселок Речной – 1, деревня Бесовец – 2, поселок Кварцитный – 2, село Шокша – 2, село Заозерье – 23, поселок Мелиоративный – 14, село Деревянное – 3, поселок Пай – 3), в Костомукше – 67 человек, в Суоярви – 13 человек, в Кеми – 16 человек, в Муезерском районе – 9 человек (поселок Тикша – 1, поселок Тумба – 2, село Ругозеро – 3, поселок Лендеры – 2, поселок Волома – 1), в Беломорском районе – 21 человек (Беломорск – 18, поселок Сосновец – 1, поселок Вирандозеро – 1, поселок Пушной – 1), в Медвежьегорском районе – 11 человек (Медвежьегорск – 8, село Толвуя – 1, поселок Пиндуши – 1, поселок Огорелыши – 1), в Пудожском районе – 6 человек (Пудож – 2, поселок Кашино – 1, деревня Уржаково – 1, поселок Кубово – 2), в Лоухском районе - 1 человек (поселок Пяозерский).

Всего с начала пандемии коронавирусом в Карелии заразились 16463 человек.

Выздоровели за сутки еще 424 человека. Справились с болезнью уже 9425 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 2530,7 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1582,3 случая, по Северо-Западу – 2092,6.

Напомним, в Карелии заработал единый телефонный номер по вопросам помощи при коронавирусе.

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