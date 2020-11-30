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В Карелии заработал единый телефонный номер по вопросам помощи при коронавирусе

Новости. Общество
16:32, 01 Декабря 2020
фото: © Владимир Гердо/ТАСС
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Телефонная линия с номером 122 открылась 30 ноября, сообщили в Минздраве Карелии.

В Карелии, как и во всех регионах России, проходило тестирование единого телефонного номера 122 для вопросов по COVID-19. 30 ноября линия заработала в штатном режиме.

По этому номеру жители республики при заболевании коронавирусом могут вызвать врача на дом, уточнить результаты тестов на коронавирус, получить необходимую консультацию.

Звонок на 122 является бесплатным для всех абонентов, включая звонки со всех операторов мобильной связи.

Как отметили в министерстве здравоохранения, обращений на 122 поступает очень много, это обусловлено эпидемиологической обстановкой в республике. Появление номера 122 не отменяет возможность использовать короткие номера экстренных служб – такие, как 03/103, 112.

При этом вызов скорой помощи не является функционалом колл-центра 122. При обращении на 122 с просьбой вызова скорой помощи, абонента переадресуют на экстренную линию 112.

Напомним, очередной рекорд по числу заразившихся коронавирусом зарегистрирован сегодня в Карелии.

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Комментарии

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zanoza
2020-12-01 17:02:26
Скорую по этому номеру не вызвать, тогда для чего этот номер?
карел
2020-12-01 16:39:38
А больным вн.пневмонией куда звонить. простите? В морг?????
Гость
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