Очередной рекорд по числу заразившихся коронавирусом зарегистрирован в Карелии

За минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 451 человека.

За последние сутки зарегистрировано 451 новый случай COVID-19 в Карелии. Общее число заразившихся коронавирусом увеличилось 15991. Об этом сегодня сообщает оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Из 451 заразившихся заболевших – 441 человек, из них 61 имеют симптомы средней тяжести, 9 – в тяжелом состоянии.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 258 человек, в Пряжинском районе – 14 человек (Пряжа – 11, поселок Эссойла – 1, поселок Чална – 2), в Сегеже – 6 человек, в Кондопожском районе – 38 человек (Кондопога – 22, поселок Березовка – 1, поселок Марциальные Воды – 1, село Янишполе – 2, село Кончезеро – 7, поселок Гирвас – 5), в Прионежском районе –10 человек (поселок Шуя – 2, поселок Новая Вилга – 2, поселок Деревянка – 2, ТСН "Крутой Берег" – 1,село Заозерье – 1, деревня Порожек – 1), в Костомукше – 39 человек, Олонецком районе – 28 человек (Олонец – 13, деревня Мегрега – 1, деревня Верховье – 1, село Видлица – 1, деревня Тукса – 1, поселок Ковера – 1, поселок Ильинский – 8, деревня Большаково – 1, село Нурмойла – 1), в Суоярвском районе – 12 человек (Суоярви – 1, поселок Тойвола – 1, село Вешкелица – 1, поселок Поросозеро – 9), в Лахденпохском районе – 9 человек (Лахденпохья – 8, поселок Кетроваара – 1), в Питкярантском районе – 4 человека (Питкяранта – 3, поселок Хийденсельга – 1), в Муезерском районе – 7 человек (поселок Ледмозеро – 4, поселок Суккозеро - 3), в Сортавальском районе – 24 человека (Сортавала – 22, Пуйккола – 1, Хелюля – 1),в Лоухском районе – 2 человека (поселок Пяозерский).

За минувшие сутки выздоровели еще 307 человек. Всего с начала пандемии справился с болезнью 9001 пациент.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 2461,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1564,3 случая, по Северо-Западу – 2048,2.

Напомним, накануне коронавирусом заразились 427 человек, а днем ранее 414.