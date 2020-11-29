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Очередной рекорд по числу заразившихся COVID-19 поставлен в Карелии: 427 инфицированных за сутки

Новости. Общество
08:53, 30 Ноября 2020
фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
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Оперативный штаб правительства Карелии по борьбе с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки COVID-19 подтвержден у 427 человек.

По данным на 30 ноября, коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 427 человек. Из этого числа заболевших – 393 человека, из них 45 имеют симптомы средней тяжести, 5 – в тяжелом и 3 – в крайне тяжелом состоянии. Таковы официальные данные оперштаба.

В Карелии от коронавирусной инфекции умерли еще два человека. Общее число жертв COVID-19 с начала пандемии достигло 102 человек.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 235 человек, в Пряжинском районе – 6 человек (поселок Чална – 1, поселок Матросы – 5), в Кондопожском районе – 28 человек (Кондопога –20, поселок Кяппесельга – 1, село Кончезеро – 7), в Костомукше – 51 человек, в Олонецком районе – 10 человек (Олонец – 6, поселок Ильинский – 2, деревня Нурмолицы – 1, деревня Устье Тулоксы – 1), в Сортавале– 6 человек, в Лахденпохье – 1 человек, в Питкяранте – 1 человек, в Пудожском районе – 12 человек (Пудож – 10, поселок Колово – 1, поселок Кривцы – 1), в Медвежьегорском районе – 55 человек (Медвежьегорск – 45, деревня Кажма – 1, поселок Повенец – 2 поселок Пиндуши – 4, село Паданы – 1, село Сосновка – 1, поселок Немино-3 – 1), в Беломорском районе – 22 человека (Беломорск – 15, поселок Летнереченский – 3, поселок Сосновец – 1, село Сумский посад – 1, село Нюхча – 2).

Выздоровели еще 143 человека: в Петрозаводске - 106, в Кемском районе – 4, в Кондопожском районе – 1, в Медвежьегорском районе – 16, в Сортавальском районе – 2, в Сегежском районе –1, в Костомукше – 2, в Муезерском районе – 3, в Олонецком районе – 1, в Беломорском районе – 3, в в Пряжинском районе – 1, в Суоярвском районе – 1, в Питкярантском районе – 2.

Сообщается, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 2393,7 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1546,4 случая, по Северо-Западу – 2004,1.

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Комментарии

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Бритва
2020-11-30 09:11:14
отлично идем!
Спасибо Гайдару, Чубайсу, Явлинскому, Мау, Гозману... за уничтожение медицины!
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