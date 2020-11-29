Число жертв пандемии коронавируса в Карелии перевалило за сотню

В республике скончались еще два пациента с COVID-19, сообщает оперативный штаб регионального правительства по борьбе с коронавирусом.

В Карелии подтверждены еще две смерти от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались жительница Петрозаводска 1951 года рождения и житель Кеми 1969 года рождения. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания. Об этом заявляет оперштаб.

Общее число жертв COVID-19 с начала пандемии достигло 102 человек.

По данным на 30 ноября, коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 427 человек. Это очередной рекорд по числу заболевших.