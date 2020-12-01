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В России зафиксирован новый рекорд смертности от коронавируса за сутки

Новости. Общество
11:27, 02 Декабря 2020
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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За минувшие сутки в России подтверждено 589 летальных исходов с COVID-19, за время эпидемии в стране от коронавируса умерло 41 053 человек.

За последние сутки в России выявлено 25 345 случаев COVID-19 в 85 регионах страны, сообщает портал Стопкоронавирус.рф. Из них 5 108 (20,2%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В итоге за время эпидемии зарегистрирован 2 347 401 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 1 830 349. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 26 882 человека.

За минувшие сутки в России подтверждено 589 летальных исходов жителей с коронавирусом, за все время в стране зарегистрировано 41 053 смерти пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 77,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 444 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 2 декабря остаются 515 080 человек.

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Комментарии

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ники
2020-12-02 12:54:12
Довели медицину до ручки бездари . Проблема то не в медицине , а в бездарях чинушах , которые её оптимизировали и испоганили .
zanoza
2020-12-02 12:17:26
Нет человека- нет проблем! Именно такое впечатление складывается, однако.
Off
2020-12-02 11:39:11
Зато триумфально проголосовали , пафосный парад провели , бутафорский концлагерь построили ... не смотря на угрозы заражения . Ради Лучезарного ..себя не жалко .
кир
2020-12-02 12:45:12
Off, больной со справкой Одни и те же штампы каждый день. Мой кот очень смеялся.
Гость
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