Число жертв пандемии коронавируса в Карелии перевалило за полторы тысячи

Согласно цифрам официальной статистики, с начала пандемии от коронавируса в Карелии скончался 1501 человек.

За минувшие сутки зарегистрирован 1 умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1501 человека. Об этом информирует глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

За прошедшие сутки выявлены 57 инфицированных (13 — дети), из них непривитых — 46 (80,7%).

В ковидных стационарах получают лечение 257 пациентов, в состоянии средней тяжести — 226 человек, в тяжёлом — 30 (из них непривитых — 30). В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 1 крайне тяжёлого больного.

Выздоровел с начала пандемии 131951 человек, за последние сутки — 61.

С начала пандемии в Карелии были зарегистрированы 134445 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17639 детей.