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Новости. Экономика
14:00, 02 Ноября 2019

"Чтобы в Карелию пришли инвесторы, необходимо создавать единые правила игры"

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Лидер "Деловой России" в Карелии Александр Калько рассказал о давлении на бизнес, застрявших инвестициях и чиновниках, которые "попутали берега".

"На мой взгляд, чтобы в Карелию пришли инвесторы, необходимо более активно работать в этом направлении - создавать единые правила игры и четко им следовать. Сейчас для этого самая благоприятная ситуация. С приходом в Карелию Артура Парфенчикова многое изменилось в лучшую сторону – на республику обратили внимание в федеральном центре, в регион пошли федеральные средства, с Москвой возникли более тесные контакты. У нас ремонтируют дороги, тротуары, развивают инфраструктуру, предпринимателям оказывают всяческую помощь – льготы, субсидии и т.д. Далеко не во всех регионах сегодня предпринимателям столько мер поддержки оказывается, как в Карелии. Павел Титов в ходе бизнес-миссии особо обратил на это внимание, сказал, что такого, пожалуй, нет нигде. И я уверен, что через какое-то время всё это даст результат", - сказал Александр Калько.

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