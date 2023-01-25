«Чутка юмора»: глава Минэка Карелии рассказал, как работает его Телеграм-канал

Министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев заявил, что самостоятельно ведет свой Телеграм-канал.

«Данный канал я веду сам. Пишу и размещаю тексты, фото и видео. Снимать видео и фото мне помогает пресс-секретарь Марина, она же ведет аналитику канала», — объяснил министр.

По его словам, на своем канале он рассказывает «о действиях правительства, направленных на решение возникающих проблемных вопросов».

«Также, если вы не против, буду добавлять немного личного, ну и конечно чутка юмора», — добавил министр.