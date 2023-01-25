«Чутка юмора»: глава Минэка Карелии рассказал, как работает его Телеграм-канал

Министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев заявил, что самостоятельно ведет свой Телеграм-канал.
«Данный канал я веду сам. Пишу и размещаю тексты, фото и видео. Снимать видео и фото мне помогает пресс-секретарь Марина, она же ведет аналитику канала», — объяснил министр.
По его словам, на своем канале он рассказывает «о действиях правительства, направленных на решение возникающих проблемных вопросов».
«Также, если вы не против, буду добавлять немного личного, ну и конечно чутка юмора», — добавил министр.
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