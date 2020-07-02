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Дарим скидку 50% на размещение рекламы в нашем СМИ и в интернете

Новости. Экономика
15:20, 03 Июля 2020
фото: © freepik.com
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Хотите узнать, как сэкономить 50% на рекламе в СМИ? Кликайте и получайте скидку.

Как вернуться к прежнему потоку клиентов без особых вложений? Именно для решения этой задачи интернет-агентство Optimizer совместно с топовыми интернет-изданиями Карелии разработало для вас уникальное предложение. Если вы представитель малого или среднего бизнеса – получите персональную скидку на продвижение в интернете. По промокоду "оптим-пресс".

1. Размещение в сообществе "Столица на Онего"

Разовое комплексное размещение в сообществе "Столица на Онего": репост в новостной ленте сообщества + закреплённый баннер-ссылка на сутки в вертикальном виджете. Такая комбинация позволяет охватить большую часть целевой аудитории, поскольку информацию увидят в новостной ленте и в виджете группы.

Цена по промокоду "оптим-пресс" 2 300 рублей.

Старая цена – 4 000 рублей.

2. Баннер + репосты

Размещение баннера в интернет-издании. Разместим баннер на одном из посещаемых городских интернет-площадок: "МК в Карелии" или "АиФ в Карелии" на выбор. В пакет входит 20 000 показов, что позволит увеличить охват целевой аудитории и посещаемость вашего сайта.

3 репоста в сообществе "МК в Карелии" или "АиФ в Карелии" на выбор. Репосты увеличивают охват группы и повышают узнаваемость бренда, а 3 репоста позволят закрепить результат.

 Цена по промокоду "оптим-пресс" 3 000 рублей.

Старая цена – 6 000 рублей.

3. Мини-таргетинг

Пакет "Мини" позволяет вам потестировать таргетированную рекламу без особых вложений.  Таргетированная реклама будет показана только нужной для рекламодателя аудитории в соответствии с заданными настройками таргетинга: география проживания, демография, интересы. Если вы хотите попробовать таргетированную рекламу Вконтакте, но не знаете с чего начать – закажите пробную настройку в нашем интернет-агентстве. От вас потребуются только товары или услуги, которые хотите продвигать, а остальное мы сделаем сами.

Цена по промокоду "оптим-пресс" 3 000 рублей.

Старая цена – 5 900 рублей.

На правах рекламы

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