Эксперты зафиксировали низкий уровень конкуренции в Карелии в сфере рекламы

Несмотря на рост, в республике недостаточно высока конкуренция на рынке труда в сфере маркетинга, рекламы и пиара.

В России 23 октября отмечается День работника рекламы. Специалисты агентства hh.ru проанализировали ситуацию на рынке труда в Карелии в сфере рекламы и маркетинга и выяснили, какие вакансии предлагают специалистам в республике.

В целом за последний месяц в сфере «Маркетинг, реклама, PR» наблюдается рост количества вакансий — на 31%. При этом уровень конкуренции среди специалистов по рекламе достаточно низкий — 3,5 резюме на одну вакансию. Впрочем, показатели прошлого года были еще ниже — 2,9 резюме.

За минувший месяц в Карелии было опубликовано более 300 вакансий в сфере рекламы, из них 49 — с заработной платой более 85 тысяч рублей. Чаще всего услуги специалистов по рекламе требовались в таких отраслях, как «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (20% от общего числа резюме), «Финансовый сектор» (19%), «Розничная торговля» (11%), «Автомобильный бизнес» (7%) и «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (6%).