Названы вакансии с зарплатой до полумиллиона рублей в Карелии

Самые большие зарплаты, до 500 тысяч рублей, предложили в сфере медицины, добычи сырья и в строительстве.

Аналитики ресурса по поиску работы HeadHunter проанализировали рынок вакансий в Карелии и составили топ самых высокооплачиваемых предложений о работе, доступных для специалистов региона. При этом не всегда высокооплачиваемая работа находится в пределах Карелии.

Самую большую зарплату, до 500 тысяч рублей на руки, предлагают стоматологу-ортопеду. На втором месте оказалась вакансия в той же сфере: стоматологу-ортодонту предлагают зарплату от 350 тысяч в месяц.

От 300 тысяч рублей предлагают водителю с личным манипулятором, начальнику лесозаготовки и начальнику дорожной службы, до 300 тысяч — сварщику НАКС и флоратору. Электрогазосварщик или инженер-геодезист претендуют на зарплату 260 и 275 тысяч рублей соответственно.

Наконец, есть одна зарплата в долларах: в филиал российской компании в Узбекистане требуется врач-косметолог с зарплатой до 6 тысяч долларов. Фактически именно она, с учетом курса валют, оказывается самой высокооплачиваемой.

В целом в Карелии, по данным сервиса, доступно более 110 вакансий с зарплатой более 270 тысяч рублей. По сравнению с осенью 2023 года их число выросло в 11 раз.