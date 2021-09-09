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Власти Петрозаводска готовы отменить решение о 4-кратном росте стоимости уличной рекламы

Новости. Экономика
15:08, 10 Сентября 2021
фото: © freepik

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Администрация Петрозаводска предложила отменить решение об увеличении в 4 раза начальной стоимости контрактов на право размещения рекламных конструкций после того, как увидела, что бизнес потерял интерес к этим аукционам.

Соответствующие изменения планируется внести в порядок размещения конструкций на ближайшей сессии Петросовета.

Из пояснительной записки к проекту решения следует, что мае 2021 года власти подняли начальную стоимость контрактов в 4 раза. Если раньше она не превышала размер полугодовой платы за эксплуатацию рекламных конструкций, то после увеличения, она выросла до уровня, равного сумме платежей за 2 года. В результате, начальная цена контракта превысила 1 млн рублей.

Это привело к тому, что рекламные фирмы отказались участвовать в аукционе.

«Отсутствие поданных заявок обусловлено значительным увеличением стоимости начальной (минимальной) цены (цены лота) на право заключения договора, при которой потенциальные участники отказываются от участия в торгах», — говорится в документе.

Администрация города выступила с инициативой смягчить условия и приравнять начальную цену контракта к размеру годовой платы за эксплуатацию рекламных конструкций.

 

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