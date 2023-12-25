Дебоширы двух главных городов Карелии испортили выходные сотрудникам бара, гостиницы и больницы

Так, драка в одном из баров Петрозаводска закончилась госпитализацией.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии, в ночь на 23 декабря силовикам позвонили работники одной из гостиниц Костомукши.



Росгвардейцы выяснили, что 27 летний мужчина обматерил персонал и мешал им работать.



Кроме этого, в баре Петрозаводска 36-летний мужчина так избил своего соперника, что того пришлось положить в больницу.



Наконец, петрозаводчанин 62 лет умудрился появиться в одном из медицинских учреждений в сильно пьяном состоянии.



Всех нарушителей отвезли в полицию.