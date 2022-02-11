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Дело о взятках в Госкомимуществе Карелии второй раз рассмотрят в городском суде Петрозаводска

Новости. Общество
16:37, 15 Февраля 2022
фото: коллаж: Сергей Максимов и Степан Морозов © «Столица на Онего»

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После отмены кассационным судом Санкт-Петербурга приговора фигурантам дела о взятках в Госкомимуществе Карелии оно вернулось в городской суд Петрозаводска.

Теперь уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Госкомимущества Карелии Сергея Максимова и предпринимателя Степана Морозова, обвиняемых во взятках, будет рассматривать судья петрозаводского городского суда Степан Сергеев.

Напомним, что 27 января Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отменил приговор, вынесенный судьей петрозаводского городского суда Дмитрием Хромых в отношении бывшего заместителя главы Госкомимущества Карелии Сергея Максимова и бизнесмена Степана Морозова, осужденных за взятки. В результате их уголовное дело было направлено на новое рассмотрение другому судье петрозаводского суда. Теперь рассматривать его будет судья Степан Сергеев. Это «Столице на Онего» сообщили в суде, где уточнили, что дата начала рассмотрения дела пока не назначена.

В настоящее время, до перехода на работу в Госкомимущество, работавший в УФСБ Карелии и прокуратуре Петрозаводска Сергей Максимов, содержится в Рязанской ИК № 3 строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов. А предприниматель Степан Морозов сегодня находится в СИЗО № 2 Сегежи. При этом, на время повторного рассмотрения петрозаводским судом уголовного дела Максимова-Морозова, они, очевидно, будут этапированы в следственный изолятор карельской столицы.

Ранее суд установил, что Сергей Максимов совместно с бывшим председателем Госкомимущества республики Денисом Косаревым получали взятки от представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Также судом было установлено, что Степан Морозов в период с 12 марта по 31 июля 2015 года передал Максимову и Косареву в качестве взятки 480 тысяч рублей.

Напомним, в сентябре 2020 года судья Петрозаводского горсуда Дмитрий Хромых приговорил Сергея Максимова к 12 годам колонии строгого режима. Суд обязал бывшего чиновника выплатить штраф в размере 18 млн рублей. Кроме того, суд лишил Максимова права занимать определенные должности в госорганах и органах местного самоуправления на три года.

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