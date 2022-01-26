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Кассационный суд отменил приговор фигурантам дела о взятках в Госкомимущества Карелии

Новости. Криминал
17:00, 27 Января 2022
фото: Столица на Онего / коллаж (Сергей Максимов и Степан Морозов)

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Третий кассационный суд общей юрисдикции отменил ранее вынесенный приговор в отношении экс-заместителя главы Госкомимущества республики Сергея Максимова и предпринимателя Степана Морозова, осужденных за взятки.

Третий кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор, вынесенный судьей Петрозаводского городского суда Дмитрием Хромых в отношении бывшего заместителя главы Госкомимущества Карелии Сергея Максимова и бизнесмена Степана Морозова. Об этом «Столице на Онего» сообщил адвокат Михаил Шогин, представляющий в суде интересы предпринимателя Морозова.

Уголовное дело направлено на новое рассмотрение, его передадут другому судье, пояснил защитник Шогин. В настоящее время Сергей Максимов и Степан Морозов находятся в заключении.

Ранее суд установил, что Сергей Максимов совместно с бывшим председателем Госкомимущества республики Денисом Косаревым получали взятки от представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Также судом было установлено, что Степан Морозов в период с 12 марта по 31 июля 2015 года передал Максимову и Косареву в качестве взятки 480 тысяч рублей.

Напомним, в сентябре 2020 года судья Петрозаводского горсуда Дмитрий Хромых приговорил Сергея Максимова к 12 годам колонии строгого режима. Суд обязал бывшего чиновника выплатить штраф в размере 18 млн рублей. Кроме того, суд лишил Максимова права занимать определенные должности в госорганах и органах местного самоуправления на три года.

Тогда же судья Дмитрий Хромых приговорил бизнесмена Степана Морозова к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 15 млн рублей. Изначально предпринимателя обвиняли в двух эпизодах дачи взяток. По первому эпизоду взятки Морозов уже отсидел положенный срок и освободился из мест лишения свободы в августе 2020 года. В заключении карельский предприниматель провел два года и десять месяцев. Второй приговор, вынесенный осенью 2020 года, учитывает уже отбытое бизнесменом наказание по первому эпизоду.

Затем сообщалось,  что суд изменил приговор фигурантам из-за истечения срока давности за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 291.1 УК РФ (посредничество в получении взятки). В итоге Сергею Максимову назначенный ранее срок лишения свободы был снижен до 11 лет 10 месяцев, а сумма штрафа была уменьшена до 17,5 млн рублей. Кроме того, был снижен до 5 млн рублей размер штрафа, назначенного в качестве наказания Степану Морозову.

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