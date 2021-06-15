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Верховный суд подтвердил виновность фигурантов дела о взятках в Госкомимущества Карелии

Новости. Общество
14:10, 16 Июня 2021
фото: Столица на Онего / коллаж (Сергей Максимов и Степан Морозов)

Верховный Суд Карелии подтвердил виновность экс-заместителя главы Госкомимущества республики Сергея Максимова и предпринимателя Степана Морозова, осужденных за взятки, сообщили в республиканской прокуратуре.

Сегодня, 16 июня, Верховный Суд Карелии, рассмотрев уголовное дело в отношении экс-заместителя главы Госкомимущества республики Сергея Максимова и предпринимателя Степана Морозова, осужденных за взятки, по апелляционному представлению прокуратуры и жалобам стороны защиты на приговор Петрозаводского городского суда от 16 сентября 2020 года, подтвердил выводы суда первой инстанции и позицию государственного обвинения.

Судом установлено, что Сергей Максимов, являясь должностным лицом, в составе группы лиц по предварительному сговору с бывшим председателем указанного комитета Денисом Косаревым, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ранее рассмотрено судом, получал денежные средства от представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в виде взяток за совершение действий, входящих в его служебные полномочия.

Также судом установлено, что Морозов в период с 12 марта по 31 июля 2015 года передал Максимову и Косареву в качестве взятки 480 тысяч рублей.

Приговором суда первой инстанции Максимову С.А. назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 18 млн рублей и лишением права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления, связанных с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Морозову С.В. с учетом приговора Петрозаводского городского суда от 13.12.2017 назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет со штрафом в размере 15 млн рублей с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В связи с тем, что на момент вынесения настоящего апелляционного определения срок давности за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 291.1 УК РФ (посредничество в получении взятки) истек, суд изменил приговор в части назначенного Максимову С.А. наказания, снизив назначенный ранее срок лишения свободы до 11 лет 10 месяцев и сумму штрафа до 17,5 млн рублей. Кроме того, снижен размер штрафа, назначенного в качестве наказания Морозову С.В., до 5 млн рублей.

Приговор суда в отношении обоих фигурантов вступил в законную силу.

Ранее защита экс-заместителя главы Госкомимущества республики Сергея Максимова и предпринимателя Степана Морозова, осужденных за взятки, обжаловала приговор в Верховном суде Карелии.

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