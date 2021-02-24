Адвокаты осужденных фигурантов дела о взятках в Госкомимущества Карелии обжаловали приговор

Защита экс-заместителя главы Госкомимущества республики Сергея Максимова и предпринимателя Степана Морозова, осужденных за взятки, обжаловала приговор в Верховном суде Карелии.

Верховный суд республики назначил рассмотрение апелляционных жалоб стороны бизнесмена Степана Морозова и экс-чиновника Госкомимущества республики Сергея Максимова на 18 марта. Об этом "Столице на Онего" сообщил адвокат Михаил Шогин, представляющий в суде интересы предпринимателя Степана Морозова.

Как заявил Шогин, защита намерена обжаловать приговор Морозову в связи с отсутствием события преступления и нарушением процедуры рассмотрения дела.

По нашей информации, защита Максимова, в свою очередь, считает, что экс-чиновник не имеет отношения к уголовному делу о взятках.

Напомним, в сентябре 2020 года судья Петрозаводского горсуда Дмитрий Хромых приговорил Сергея Максимова к 12 годам колонии строгого режима. Бывший чиновник также обязан выплатить штраф в размере 18 млн рублей. Кроме того, суд лишил Максимова права занимать определенные должности в госорганах и органах местного самоуправления на три года.

Тогда же судья Дмитрий Хромых приговорил бизнесмена Степана Морозова к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 15 млн рублей. Изначально предпринимателя обвиняли в двух эпизодах дачи взяток. По первому эпизоду взятки Морозов уже отсидел положенный срок и освободился из мест лишения свободы в августе 2020 года. В заключении карельский предприниматель провел два года и десять месяцев. Второй приговор, вынесенный осенью 2020 года, учитывает уже отбытое бизнесменом наказание по первому эпизоду.

По версии следствия, бывший руководитель Госкомитета по управлению госимуществом республики Денис Косарев совместно со своим заместителем Сергеем Максимовым в 2014–2015 годах получил шесть взяток на общую сумму не менее 2,6 млн рублей за создание условий для победы коммерческих организаций в аукционах, заключение с ними госконтрактов и договоров аренды недвижимого имущества, согласование и выдачу Фондом госимущества республики крупных денежных займов предприятиям.

В итоге экс-председатель Госкомимущества Карелии Денис Косарев в январе 2019 года был осужден за взятки и получил 5 лет колонии строгого режима. Срок бывший чиновник отбывал в Мордовии. При этом после ареста Косарев дал показания против своего бывшего первого зама Сергея Максимова, рассказав, что он получал взятки вместе с ним.

Затем районный суд Мордовии, где Денис Косарев начал отбывать назначенные судом 5 лет колонии строгого режима, заменил ему неотбытую часть наказания на принудительные работы.

По версии следствия и суда, взятки бывшим правительственным чиновникам давал бизнесмен Степан Морозов. Однако он не признает вину.