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Бывший глава Госкомимущества Карелии Косарев работает дворником в исправительном центре при сегежской колонии

Новости. Общество
07:15, 27 Января 2021
фото: Сергей Мятухин
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Районный суд Мордовии, где экс-чиновник карельского правительства начал отбывать назначенные судом 5 лет колонии строгого режима, заменил ему не отбытую часть наказания на принудительные работы.

Так, 5 января этого года участок, функционирующий как исправительный центр (УФИЦ) при сегежской ИК №7, пополнился еще одним осужденным. Им стал бывший председатель госкомитета по управлению госимуществом Карелии Денис Косарев, приехавший на работу в Петрозаводск из Ленинградской области при экс-губернаторе Карелии Александре Худилайнене.

Напомним, что в январе 2019 года петрозаводский суд признал Дениса Косарева виновным в совершении шести преступлений, преимущественно, получение взяток, и приговорил к пяти годам колонии строгого режима и 5 миллионам рублей штрафа. С мая этого же года Денис Косарев, ранее работавший в налоговой полиции Ленинградской области и замначальника налоговой службы Петрозаводска, отбывал наказание в специализированной колонии республики Мордовия, где содержатся бывшие сотрудники правоохранительных органов.

Однако в декабре 2020 года Зубово-Полянский районный суд Мордовии, на территории которого находится эта колония, заменил Косареву не отбытую часть наказания (1 год 10 месяцев) принудительными работами, с удержанием 10% заработка в доход государства. И сейчас, по имеющейся у "Столицы на Онего" неофициальной информации из УФИЦ, Денис Косарев трудоустроен здесь дворником.

Участок этого исправительного центра, в котором сегодня находятся 46 не только карельских, но и осужденных из соседних регионов, размещается в двухэтажном здании бывшего учебного центра карельского УФСИН на улице Лейгубской, по соседству с самой седьмой колонией. Всего же УФИЦ может принять 50 осужденных.

Зарплата дворника Косарева – 1 МРОТ, который в Сегежском районе сегодня составляет 16 629,60 рублей. Часть зарабатываемых осужденными, включая Косырева, средств удерживают за жилищно-коммунальные услуги благоустроенного общежития, где они проживают. Еще 10% заработка у Косырева, как мы уже сказали, по решению суда будут удерживаться в доход государства.

Всего же с отбывающих принудительные работы осужденных по приговорам суда в доход государства взыскивается от 5 до 20% зарабатываемых ими средств. Остающиеся после указанных вычетов деньги они могут иметь при себе, в том числе наличными. Они могут иметь также мобильные телефоны, носить свою гражданскую одежду.

По информации официального сайта УФСИН республики, занятые на принудительных работах осужденные трудятся на Сегежском ЛДК и ЦБК, в местном производственном кооперативе "Маяк", занимаются благоустройством и уборкой города. Предоставляемые не нарушающим установленный порядок отбывания наказания осужденным выходные дни, они вправе провести по собственному усмотрению.

Например, сходить в кино, в гости к родным и друзьям, если такие в Сегеже либо поблизости у них имеются. Правда, для этого осужденные вначале должны написать соответствующий рапорт на имя начальника УФИЦ и получить его разрешение. Возвратиться в общежитие осужденные обязаны до времени отбоя в 22 часа.

Также при хорошем поведении отбывающим принудительные работы предоставляются отпуска. Если же кто-то из них будет уличен в употреблении спиртного, суд, по ходатайству исправительного учреждения, может заменить такому осужденному принудительные работы на возвращение в колонию. Что касается Дениса Косарева, то, по имеющейся у нас информации, никаких претензий к нему у сотрудников исправительного центра на сегодняшний день нет.

Как пояснили в УФСИН, если кто-то из осужденных, отбывающих наказание в исправительном центре, попытается скрыться, то сразу же будет отправлен в розыск.

Ранее сообщалось, что осужденный за взятки экс-чиновник из Карелии освоил в колонии навыки кочегара и швеи.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-01-27 09:33:22
Урбанистом работает. Майданутых тоже надо туда пристроить
Гость
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