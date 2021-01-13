Осужденный за взятки экс-чиновник из Карелии освоил в колонии навыки кочегара и швеи

Бывший председатель госкомитета по управлению госимуществом Карелии Денис Косарев, осужденный за взяточничество, освоил новые профессиональные навыки в колонии.

Информация об этом содержится в постановлении Зубово-Полянского районного суда Республики Мордовия, согласно которому Денису Косареву заменена часть неотбытого наказания в колонии принудительными работами. Копия текста документа есть у "Столицы на Онего".

В постановлении сообщается, что Косарев прибыл в мордовскую колонию в мае 2019 года и был трудоустроен на швейный участок на должность швеи. Указано, что осужденный добросовестно относился к труду, нарушений режима не допускал, дважды поощрялся.

Денис Косарев находился в обычных условиях отбывания наказания, а также осовил новые профессиональные навыки. В судебном постановлении говорится, что бывший карельский чиновник в местах лишения свободы обучался на кочегара и швею.

"В ПУ-№ при ФКУ ИК-№ УФСИН России по Республике Мордовия обучался по специальностям "кочегар (машинист) котельной", "швея". В общении с представителями администрации вежлив, тактичен. К имуществу учреждения относится бережно. В коллективе осужденных уживчив. Связь с родственниками поддерживает путем телефонных переговоров, переписки и свиданий. Отношения между ними доброжелательные. По приговору суда имеет штраф как дополнительный вид наказания в размере 5 000 000 рублей, который им погашается", - сообщается в документе.

Напомним, в январе 2019 года в суде Денис Косарев сообщал, что являлся студентом базового медицинского колледжа, где учился на медбрата по специальности "Сестринское дело".

В январе 2020 года выяснилось, что экс-руководитель Госкомимущества Денис Косарев практиковал "телесно-ориентированную терапию": с ее помощью он снимал с сотрудников комитета напряжение и даже физическую боль. По словам экс-главы Госимущества Карелии, он проводил "терапевтическую беседу", после чего прикладывал руки на плечи или на голову.

Экс-председатель Госкомимущества Карелии Денис Косарев в январе 2019 года был осужден за взятки и получил 5 лет колонии строгого режима. Срок бывший чиновник отбывал в Мордовии. Накануне Денис Косарев вышел из колонии.

Суд заменил Денису Косареву неотбытую часть наказания в виде одного года и десяти месяцев лишения свободы на принудительные работы, которые предстоит выполнять в течение такого же срока. В доход государства будет удержано 10% его заработка ежемесячно, говорится в постановлении.