Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
После смерти жителя Сегежи Минздрав Карелии организовал проверку местной больницы 12
13.01.2021 13:12
На комбинате в Карелии погиб 19-летний сотрудник 5
13.01.2021 15:50
Прокуратура нашла в Петрозаводске опасную теплосеть 5
13.01.2021 18:20
"Все зависит от вакцинации" 3
Новое
Сегодня 10:45
Судья, рассматривавший резонансные дела в Петрозаводске, ушел в отставку 17
13.01.2021 12:58

Осужденный за взятки экс-чиновник из Карелии освоил в колонии навыки кочегара и швеи

Новости. Общество
11:02, 14 Января 2021
фото: gov.karelia.ru
Загрузка...

Бывший председатель госкомитета по управлению госимуществом Карелии Денис Косарев, осужденный за взяточничество, освоил новые профессиональные навыки в колонии.

Информация об этом содержится в постановлении Зубово-Полянского районного суда Республики Мордовия, согласно которому Денису Косареву заменена часть неотбытого наказания в колонии принудительными работами. Копия текста документа есть у "Столицы на Онего".

В постановлении сообщается, что Косарев прибыл в мордовскую колонию в мае 2019 года и был трудоустроен на швейный участок на должность швеи. Указано, что осужденный добросовестно относился к труду, нарушений режима не допускал, дважды поощрялся. 

Денис Косарев находился в обычных условиях отбывания наказания, а также осовил новые профессиональные навыки. В судебном постановлении говорится, что бывший карельский чиновник в местах лишения свободы обучался на кочегара и швею.

"В ПУ-№ при ФКУ ИК-№ УФСИН России по Республике Мордовия обучался по специальностям "кочегар (машинист) котельной", "швея". В общении с представителями администрации вежлив, тактичен. К имуществу учреждения относится бережно. В коллективе осужденных уживчив. Связь с родственниками поддерживает путем телефонных переговоров, переписки и свиданий. Отношения между ними доброжелательные. По приговору суда имеет штраф как дополнительный вид наказания в размере 5 000 000 рублей, который им погашается", - сообщается в документе. 

Напомним, в январе 2019 года в суде Денис Косарев сообщал, что являлся студентом базового медицинского колледжа, где учился на медбрата по специальности "Сестринское дело".

В январе 2020 года выяснилось, что экс-руководитель Госкомимущества Денис Косарев практиковал "телесно-ориентированную терапию": с ее помощью он снимал с сотрудников комитета напряжение и даже физическую боль. По словам экс-главы Госимущества Карелии, он проводил "терапевтическую беседу", после чего прикладывал руки на плечи или на голову.

Экс-председатель Госкомимущества Карелии Денис Косарев в январе 2019 года был осужден за взятки и получил 5 лет колонии строгого режима. Срок бывший чиновник отбывал в Мордовии. Накануне Денис Косарев вышел из колонии. 

Суд заменил Денису Косареву неотбытую часть наказания в виде одного года и десяти месяцев лишения свободы на принудительные работы, которые предстоит выполнять в течение такого же срока. В доход государства будет удержано 10% его заработка ежемесячно, говорится в постановлении.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-01-14 11:42:23
Какой же молодец. Нашел себя. Надо было швеёй и работать. Вышел бы замуж, родил парня.
Врунов
2021-01-14 11:34:42
Ночному фотографу на строгом режиме это не грозит. У него будет одна единственная должность - дневальный по бараку.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.01.2021, 12:30
Уволился молодой директор, со скандалом назначенный на пост руководителя школы №43 в Петрозаводске
13.01.2021, 12:58
Судья, рассматривавший резонансные дела в Петрозаводске, ушел в отставку
08.01.2021, 11:06
Супер-техника брошена на поиски мальчика, после пропажи которого в Карелии возбудили дело об убийстве
07.01.2021, 14:34
Магазины вместо спортзалов продолжают открываться в физкультурном центре "Ягуар" в Петрозаводске (ФОТО)
08.01.2021, 08:54
Парфенчиков продлил каникулы для младшеклассников и "дистант" для остальных учащихся
13.01.2021, 15:50
На комбинате в Карелии погиб 19-летний сотрудник

Аналитика

Сегодня 11:45
Тема недели
Судья в отставке, взяточник на свободе
Неожиданный финал получила скандальная коррупционная история, в которой были замешаны экс-руководители Госкомимущества Карелии.
"Все зависит от вакцинации" 3
Сегодня 10:45
Депутаты предпочли обойтись без "пертурбаций" с бюджетом 3
12.01.2021 16:20
"Город у воды" начнется со школы
12.01.2021 12:10
Общественному оку закрывают веки 1
11.01.2021 16:30
Вся аналитика

Чтиво

11.01.2021 11:50
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Всего за 30 минут узнайте есть ли у вас коронавирус COVID-19
"Клиники на Чайкиной" представляют услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 8
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»