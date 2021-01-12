Осужденный за взятки экс-глава Госкомимущства Карелии Денис Косарев вышел из колонии

Бывший председатель госкомитета по управлению госимуществом Карелии Денис Косарев покинул колонию в Мордовии и вернулся в Петрозаводск.

Зубово-Полянский районный суд Республики Мордовия, на территории которой отбывал наказание экс-чиновник Денис Косарев, в декабре удовлетворил его ходатайство, заменив неотбытую часть реального срока на другой вид наказания. Косарев прибыл в Петрозаводск.

Об этом "Столице на Онего" рассказал адвокат Михаил Шогин. В суде Шогин представляет интересы предпринимателя Степана Морозова, который ранее был осужден за дачу взятки руководству Госкомимущества Карелии в лице Дениса Косарева и Сергея Максимова.

Михаил Шогин заявил, что Косарев на данный момент вернулся в карельскую столицу.

"На сегодняшний день Косарев находится дома", - сказал Михаил Шогин корреспонденту "Столицы на Онего".

По его словам, Косарев был освобожден из колонии сразу после того, как обвинительный приговор выслушал его предполагаемый взяткодатель Степан Морозов.

"Вроде бы как, руководил всем этим (схемой получения взяток – ред.) Косарев Денис Борисович. Только вынесли приговор (Степану Морозову – ред.), через два месяца после этого его освободили из колонии", - заявил Михаил Шогин.

Адвокат отмечает, что это решение кажется странным, если учесть то обстоятельство, что в предполагаемой схеме получения взяток Денис Косарев занимал организаторскую позицию.

"Ему заменили неотбытую часть наказания другим видом, не связанным с реальным лишением свободы. Если такая система преступлений страшных, почему Максимову дали 12 лет, Морозову дали семь лет. А Косарев отсидел год и вышел. Хотя он – организатор. Я в такое не верю, так не бывает", - пояснил Михаил Шогин.

Экс-председатель Госкомимущества Карелии Денис Косарев в январе 2019 года был осужден за взятки и получил 5 лет колонии строгого режима. Срок бывший чиновник отбывал в Мордовии.

После ареста Косарев дал показания против своего бывшего первого зама Сергея Максимова, рассказав, что он получал взятки вместе с ним.

По версии следствия, Денис Косарев совместно со своим заместителем Сергеем Максимовым в 2014–2015 годах получил шесть взяток на общую сумму не менее 2,6 млн рублей за создание условий для победы коммерческих организаций в аукционах, заключение с ними госконтрактов и договоров аренды недвижимого имущества, согласование и выдачу Фондом госимущества республики крупных денежных займов предприятиям.

В поле зрения следствия за дачу взятки экс-руководителям Госкомимущества республики попал предприниматель Степан Морозов. Его обвинили в двух эпизодах дачи взяток: одна из них была в размере 350 тыс. рублей, вторая – в размере 720 тыс. рублей. По версии следствия, эти деньги бизнесмен передал через посредника руководителям Госкомимущества с целью получения кредита и приобретения здания в Петрозаводске.

По первому эпизоду взятки Морозов уже отсидел положенный срок и освободился из мест лишения свободы в августе 2020. В заключении карельский предприниматель провел два года и десять месяцев. В сентябре 2020 года он был вновь приговорен к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 15 млн рублей по второму эпизоду. Второй приговор учитывает уже отбытое бизнесменом наказание по первому эпизоду.

Бывший заместитель председателя Госкомимущества республики Сергей Максимов был приговорен к 12 годам колонии строгого режима.