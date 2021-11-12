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Депутат Галина Васильева: «Никто не знает, чем закончится для людей череда ограничений»

Новости. Общество
17:09, 26 Ноября 2021
фото: Людмила Корвякова / Столица на Онего

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Депутат Петросовета от КПРФ Галина Васильева обратилась в Заксобрание Карелии с просьбой не поддерживать принятие «антиконституционных законопроектов о введении QR-кодов».

Об этом депутат Петросовета от КПРФ, легендарный директор лицея № 13 Петрозаводска Галина Васильевна Васильева рассказала на своей странице в соцсети:

«Обстановка в нашем обществе становится всё более напряженной. По моим наблюдениям. И так-то было от чего покой гражданам потерять — кредиты, тарифы, спекулятивные цены, пандемия, вакцинация, дистанционка... Да разве перечислишь все, с чем человеку приходится сталкиваться в эти времена. Теперь ещё QR-кодами хотят добить и «осчастливить» нашу жизнь. Что делать? Покорно принять и чувствовать себя угнетенно? Извините, это не каждому по душе. Никто не знает, чем закончится для людей череда ограничений», — поделилась Галина Васильева.

Депутат рассказала, что обратилась к депутатам ЗС РК с просьбой направить обращение о снятии с рассмотрения, либо отклонения Государственной Думой антиконституционных законопроектов, которые вводят жестокую сегрегацию граждан страны, а также с просьбой направить отрицательное заключение Главе РК.

«Если депутаты, недавно нами избранные, проголосуют за эти законы, то само собой возьмут на себя ответственность за случаи неконтролируемых рисков социальной дестабилизации.

Здоровья вам, дорогие соотечественники! Считаете нужным, делайте прививки в любом количестве, но и не забывайте о своих правах и правах детей и внуков».

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Комментарии

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Zim
2021-11-26 17:31:40
Если в прошлом году в Петрозаводске, в это время ежедневно умирало примерно по 15 человек, а в этом примерно по 30, то можно ли предположить, что в 2022 году может быть такая ситуация, что ежедневно будет умирать примерно по 60 человек?
карел
2021-11-26 18:08:27
Zim, кто виноват ? Граждане антиваксеры или все-так власть .своими неразумными действиями , мягко сказать .
Вася
2021-11-26 17:45:00
Zim, Как говорил мой сосед,зек Федя,чем больше помрет,тем больше еды.
Мозг
2021-11-26 17:30:01
Нашла кому "советовать"!? Там ни у кого своего мнения нет: звонок сверху и .....
Гость
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